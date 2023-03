TUTTI I NOMI. Ex finanziere casertano sotto processo per una truffa da 20 milioni: “Ecco cosa faceva…”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato ascoltati oggi, il ragioniere fiscalista Antonio Corace, 51enne, anche lui finito sotto processo per una truffa da oltre 20 milioni che vede coinvolte altre sette persone, imputate nel procedimento al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per i reati di evasione fiscale, tramite l’emissione di fatture false finalizzate a frodare il fisco e al riciclaggio.

Corace, che ha patteggiato la sua pena, ha spiegato come il finanziere casertano non più in servizio, Luigi Cestrone, si occupava di portare i soldi richiesti dalle teste di legno che servivano per le operazioni finanziarie.

A fare parte dell’ipotizzata associazione a delinquere Luigi Cestrone, 60 anni di San Prisco; Carlo Sales, 67 anni di Napoli; Danilo Sales, 35 anni di Napoli; Marco Ziccardi, 56 anni di Avellino; Alejandro Fabian Rascio, argentino di 64 anni; Giuseppe Dello Iacono, 77 anni di Napoli; Raffaele Perrino, 57 anni di San Prisco.

L’indagine, emersa nel maggio 2021, portò al sequestro anche di beni e somme riconducibili agli indagati per 20 milioni di euro, corrispondenti al valore della presunta evasione, ed è stata realizzata dalla Guardia di Finanza (Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta) e dal personale dell’Agenzia delle Dogane di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli