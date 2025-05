TUTTI I NOMI. Fanno mezzo milione rubando la mozzarella dal caseificio dove lavoravano. Parla un loro ex collega: “Ecco cosa succedeva”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Dal gennaio 2019 al dicembre 2020 i tre dipendenti si sarebbero resi responsabili della sottrazione di 40 mila chilogrammi di mozzarella, causando un danno economico all’azienda di circa 494mila euro

FRIGNANO – Continua il processo per i tre dipendenti infedeli dell’azienda Antica Casearia Fierro accusati di appropriazione indebita aggravata.

Sono finiti ala sbarra Antonietta Fenderico, 30enne di Casaluce; Anna Climaco, 26enne di Casaluce e Francesco Di Santo, 38enne di San Marcellino.

Davanti al giudice monocratico Rossella Grassi del tribunale di Aversa, denominato Napoli Nord, ha testimoniato un ex dipendente che ha ricostruito il meccanismo: “Dopo aver pesato i secchi da 5 kg e comunicato i dati all’amministrazione – ha dichiarato – Francesco Di Santo aggiungeva altri 2,5 kg di mozzarella per ogni secchio diretto al punto vendita di Varcaturo”. Una truffa silenziosa ma pesante. Il dipendente ha anche raccontato di essersi licenziato volontariamente dopo aver notato “cose strane”: “Avvisai il titolare e andai via. Poi sono tornato solo dopo che seppi del licenziamento di Di Santo”, ha detto.

Nel corso dell’udienza è stato ascoltato anche un consulente tecnico, che ha quantificato in circa 494mila euro il danno economico subito dall’azienda a causa delle continue sottrazioni di prodotto

Prodotto rivenduto attraverso canali paralleli a piccoli esercizi commerciale compiacenti senza l’emissione di scontrino o altro documento fiscale provocando all’azienda madre ignara un danno economico di circa 494 mila euro.