TUTTI I NOMI. Ladri in casa e furti di auto: nei guai per ricettazione

CASERTA – Due casertani, Gaetano Menna, 57 anni, Dario Cerfolli, 23enne, di Castel Volturno, e Manuel Turni, ventiquattrenne di Pomezia, sono stati indagati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per il reato di ricettazione.

I carabinieri hanno trovato, durante le perquisizioni, nelle loro abitazioni una Postepay e una macchina risultata rubata.

In considerazione del fatto che non si può ritenere i tre responsabili del reato di furto solo per la presenza di quegli oggetti in casa, resta possibile la prospettazione di un’attività di ricettazione. Ecco il motivo per il quale i tre sono stati indagati.

Le perquisizioni sarebbero legate all’indagine della procura sammaritana su furti di auto e raid di malviventi nelle abitazioni.