TUTTI I NOMI. Le marche da bollo false “spacciate” tra avvocati e tribunali: chiesta condanna per sette

AVERSA – La procura di Aversa, tramite il pm Cesare Sirignano, ha invocato due anni e quattro mesi di reclusione per Carlo Ambrosino, sessantasettenne di Castel Volturno, tre anni per Gennaro Antonio Buonocore, cinquantasettenne, quattro anni per il quarantenne di villa Literno Massimiliano Di Filippo, due anni e sei mesi per Cristiano Frustaci, napoletano e Antonio Lentino, di Frattamaggiore, così come per Antonio Valle, di Volla.

Tre anni e quattro mesi, infine, la richiesta di condanna per Pasquale Vollaro, di Avellino.

Si tratta dell’inchiesta sulle false marche da bollo, piazzate a diversi avvocati dell’aria dell’Aversano del napoletano che le avrebbe utilizzate per iscrizione a ruolo di vari atti giudiziari.

Secondo le tesi della procura normanna, Massimiliano Di Filippo si sarebbe occupato di falsificarle e l’avrebbe poi consegnate a un intermediario.