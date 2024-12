TUTTI I NOMI. Mazzette da mille euro per i certificati medici falsi: condannato ex dirigente ASL Luigi Carizzone e altri tre

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Pronunciata la sentenza al tribunale di Aversa Napoli Nord su uno dei filoni relativi alla tangentopoli dall’Asl Caserta, più specificatamente quello relativo ai falsi certificati medici emessi dal Dipartimento di salute mentale con sede nella città normanna.

Il personaggio più importante tra gli imputati era senz’altro Luigi Carizzone, al tempo capo del citato dipartimento. Per lui il tribunale ha emesso un verdetto di condanna a tre anni di reclusione per un solo capo di imputazione, mentre per gli altri tre in cui era imputato è stato assolto.

Condanna con articolazioni di colpa riconosciuta per alcuni capi d’imputazione e di assoluzione per altri anche per Vincenzo Bianco, 57enne di Mugnano, con una pena a due anni.

Condanna a un anno per Vincenzo Grella, 64enne di Aversa, con pena sospesa. Otto mesi, invece, per il figlio, Pierlugi Grella.

Assolti, invece, l’avvocato Pierangelo Della Morte, 53enne napoletano, e Valentino De Michele, classe 1958, difeso dall’avvocato Franco Liguori.