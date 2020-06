TUTTI I NUMERI CORONAVIRUS. Campania a contagio zero o quasi (per ora). L’epidemia resta soprattutto un caso lombardo. Anche oggi lì il 72% dei nuovi positivi

Deceduti, guariti, attualmente positivi, tamponi, persone sottoposte per la prima volta ad analisi, confronti, percentuali. Tutto quello che c’è da sapere sull’evoluzione del covid-19

CASERTA – (g.g.) La Campania, esattamente come le altre regioni del sud, ha avuto la fortuna di essere colpita dall’epidemia da covid-19 in maniera molto meno forte rispetto alle regioni del centro e soprattutto ad alcune del nord, Lombardia in primis. Anche il dato riportato oggi dalla Protezione civile nazionale, che fa riferimento però e numeri rilevati ieri, sabato 13 giugno, è incoraggiante: un solo nuovo positivo su 5.624 tamponi processati, mentre le persone che per la prima volta si sono sottoposte a questa indagine sono state 2.798. Nessun deceduto anche ieri con un numero complessivo che resta ancora a quota 430. I guariti raggiungono quota 3.860 dunque 29 in più rispetto a 24 ore fa.

Restano due i ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ospedalizzati sono 53, 14 in meno rispetto a quelli registrati ieri. In isolamento domiciliare, restano, sempre in Campania, 264 persone, 4 in meno rispetto a ieri. Attualmente, i malati di coronavirus tra sintomatici ed asintomatici 319 persone, 18 in meno rispetto al dato di ieri.

IL DATO NAZIONALE

Per quanto riguarda il dato nazionale, veniamo subito ai numeri del contagio. Sono stati registrati 338 nuovi positivi. Ovviamente la grandissima parte, ben 244, pari al 72,1% di tutti i casi nazionali, in Lombardia, insieme al Piemonte (30 nuovi positivi), all’Emilia Romagna (17), al Veneto (7), alla Toscana (8), alla Liguria (4) e ai 14 del Lazio, ancora conseguenza dell’ormai noto focalaio sviluppatosi all’ospedale San Raffaele; in 7 regioni dunque abbiamo 324 casi.

Altri 14 se li dividono le ulteriori 14 regioni. Ad oggi hanno contratto il virus in Italia 236.989 persone, in Terapia intensiva ne restano 209, cioè 11 in meno di ieri. Ricoverati con sintomi 3.594, 153 meno di ieri, in isolamento domiciliare 22.471, ben 1.047 in meno rispetto a ieri. I morti sono stati 44 a fronte dei 78 di ieri con un totale di decessi che tocca 34.345.

I guariti approdano a quota 376.370 con 1.505 pazienti che hanno salutato il virus nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente malate in Italia, tra sintomatici ed asintomatici sono 26.274, 1.211 in meno rispetto a 24 ore fa.

I nuovi positivi sono 338, 8 in meno rispetto ai 346 che hanno registrato l’incremento di ieri. I tamponi analizzati e che compaiono nel report di oggi sono 56.527, con un incremento di poco meno di 7mila tamponi rispetto ai 49.750 comparsi come processati nel report di ieri. Il rapporto è di un malato ogni 167,2 tamponi pari allo 0,59%. Negli ultimi giorni la media era stata dello 0,4%.

Le persone singole sottoposte per la prima volta a tampone in Italia sono state 29.545.