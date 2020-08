TUTTI I NUMERI DEL CORONAVIRUS. 23 AGOSTO. CAMPANIA. Più di 130 casi ufficiali in un giorno DATI NAZIONALI. +1.201 positivi e il mistero tamponi

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati Ministero della Sanità per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 925, +133 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è di 4.135. Il totale regionale dei test è pari a 383.487. Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 208.401, +3.767 nel giro di 24 ore.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 138 contagi dall’Unità di Crisi della Campania. Il rapporto del contagio è del 3,34%.

Cresce il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari: sono 61 (+5). Cresce il numero dei posti letti occupati nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione: sono 2 (+1).

Sale il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 862 (+126).

Dall’inizio dell’epidemia, sono 441 i decessi (+1), mentre i guariti sono 4.356 (+6).

IL DATO NAZIONALE

Oggi ci sono 1.210 nuovi positivi. Come già accennato nel titolo, resta il dubbio sui tamponi effettuati in Italia. Questo perché la tabella ministeriale segnala ben 281 mila test compiuti nel solo Molise in un giorno. Contando che la piccola regione che confina anche con la Campania ha una popolazione di poco inferiore a 350 mila, pare altamente improbabile che in un giorno, da Isernia a Campobasso, l’Asl molisana abbia tamponato più o meno tutta la regione. Provando a sottrarre questo strano numero a quello complessivo, restano 67 mila tamponi analizzati in Italia nelle ultima 24 ore. Incredibilmente, il ministero non ha ancora fornito una spiegazione a questa peculiare situazione statistica. Partendo da questi dati (67 mila), il rapporto del contagio dovrebbe aggirarsi intorno all’1,80%, in netta crescita rispetto a ieri.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 259.345 persone, con 8.288.846 tamponi analizzati, a cui dovrebbero essere sottratti i dubbi 281 mila test molisani (in questo caso sarebbero 8.007.478) . Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 18.438 (+935) pazienti. I guariti sono 205.470, cioè 267 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 7, le vittime ora sono 35.437.

Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 971 (+47). Cresce il dato relativo alle Terapie Intensive in Italia nella giornata di ieri (5). Dunque, si attestano a 69 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 17.398 positivi, + 883 rispetto a ieri.

CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRLA