CASERTA – Due cittadini stranieri in stato di ebbrezza hanno infastidito il titolare di un bar all’interno del distributore di carburanti IP in prossimità della Statale Appia, zona via Pertini a Caserta. I due hanno usato violenza e minacciato anche i poliziotti che erano arrivati sul posto. Sono stati portati in caserma per l’identificazione e l’eventuale denuncia.