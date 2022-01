SANTA MARIA A VICO – Quarantenne ubriaco semina il panico in città. É accaduto ieri pomeriggio a Santa Maria A Vico, dove un uomo in evidente stato di ebrezza in piazza Roma ha seminato lo scompiglio. C’è voluto l’intervento degli uomini del commissariato di polizia di Maddaloni per riportare il giovane alla calma. L’uomo ha fatto irruzione nella sede della protezione civile inveendo contro i presenti per poi spostarsi nei pressi della chiesa imprecando contro un collaboratore del parroco.