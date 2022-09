Ubriaco, importuna i passanti e li minaccia. Paura a TEANO

TEANO (Pietro De Biasio) Per molti esercenti rappresenta un disagio serio, per altri la conseguenza della scarsa sorveglianza del territorio. Tutti, però, concordano nel dire che, in un modo o nell’altro, il problema vada affrontato con la massima urgenza. Siamo parlando di un noto “disturbatore” seriale che ormai un giorno si e l’altro pure, infastidisce le persone con urla e minacce. L’uomo, in preda palesemente all’abuso di alcool, sempre più spesso va in escandescenza e inizia ad importunare chi incontra per strada oltre ai diversi avventori delle attività commerciali. Non sappiamo che cosa lo spinga ad avere questo comportamento, ma purtroppo i suoi “show” sono numerosi e in poche ore rimbalzano nelle chat whatsapp e sui social di migliaia di persone. Gli episodi sempre più frequenti rappresentano un campanello d’allarme che non si può più sottovalutare perché il rischio è reale e gli episodi di violenza potrebbero degenerare con conseguenze ben più gravi.