Ubriaco si stende sui binari e blocca il traffico ferroviario: 42enne denunciato

FALCIANO DEL MASSICO – Nella tarda serata di ieri, in Falciano del Massico, presso il locale scalo ferroviario Falciano – Mondragone – Carinola, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno deferito in stato di libertà per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, resistenza a un pubblico ufficiale e detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, un quarantaduenne algerino domiciliato a Sessa Aurunca.

I militari dell’Arma, intervenuti a seguito della segnalazione pervenuta al numero di pronto intervento “112”, hanno trovato l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre stazionava pericolosamente sul secondo binario causando l’interruzione del transito del treno regionale proveniente da Napoli e con destinazione Roma.

L’algerino,

persuaso dai carabinieri ad allontanarsi dalla sede della strada ferrata, è stato accompagnato presso gli uffici della Stazione Ferroviaria, dove ha aggredito i militari con calci e sputi, venendo però bloccato con il supporto del personale sanitario del servizio 118, fatto intervenire sul posto. A seguito della perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di gr. 4,10 di hashish, subito sottoposto a sequestro.