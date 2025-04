Uccide il padre a coltellate e fugge con 100mila euro, killer a processo

Dovrà presentarsi dinanzi alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Marcella Suma, con a latere Honorè Dessi, verso la fine del mese di maggio per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN FELICE A CANCELLO – Sarà processato Ziqiang Zhan, il 28enne di origine cinese accusato dell’omicidio del padre, Yingjiao Zhan, 48 anni. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore Mariangela Condello. Il giovane dovrà comparire dinanzi alla Corte d’Assise, presieduta dal giudice Marcella Suma, con a latere Honorè Dessi, verso la fine del mese di maggio per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato.

Il delitto risale al 21 dicembre 2024, quando Yingjiao Zhan venne trovato senza vita nella cucina dell’appartamento di famiglia in via Circumvallazione a San Felice a Cancello. A fare la tragica scoperta fu la moglie, che trovò il marito riverso in una pozza di sangue, colpito da numerosi fendenti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato ucciso dal figlio al culmine di una violenta lite.

Ziqiang Zhan, all’arrivo delle forze dell’ordine, non si trovava in casa. Venne rintracciato nel corso della giornata in provincia di Benevento, a bordo dell’auto di famiglia, con sé 100.000 euro in contanti, risparmi familiari, e, secondo gli inquirenti, l’intenzione di darsi alla fuga.