Uccide la madre al culmine di una furiosa lite. Giovane con problemi psichici fermato dalla Polizia

REGIONALE – Una donna di 56 anni è stata uccisa questa notte dal figlio 33enne in una traversina privata di via Cesare Battisti a Torre del Greco. L’omicidio è avvenuto poco dopo l’una in un appartamento in via dei Remaioli. Il 33enne, che sarebbe affetto da problemi psichici, si sarebbe scagliato contro la madre, Brunella Cerbasi, picchiandola a morte. Sul posto è presente la Polizia di Stato. L’omicidio è avvenuto al culmine di una violenta lite udita dai vicini, che hanno allertato le forze dell’ordine e gli operatori del 118 che hanno portato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Maresca dove è morta poco dopo. La 56enne, dopo la separazione dal marito, viveva con il figlio 33enne.

L’uomo è al momento in stato di fermo al commissariato di polizia. Gli investigatori lo stanno interrogando per cercare di ricostruire la tragedia.