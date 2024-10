Uccide la moglie 24enne mentre dorme: “Nessuna lite. Il movente…” IL RACCONTO DEL MARITO-KILLER

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN FELICE A CANCELLO (l.v.r) – Ha confessato dinanzi al pubblico ministero del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dei Carabinieri della caserma di Maddaloni, dove è stato interrogato, Lulzim Toci, il trentenne albanese che questa mattina all’alba ha strangolato la moglie, uccidendola.

Toci, supportato nell’interrogatorio dal suo avvocato, il legale Orlando Sgambati, e da un interprete, visto che si trova in Italia da solo un anno e non riesce ad avere una proprietà di linguaggio consona ad un momento di questa delicatezza, a precisa domanda sul perché abbia ucciso la madre dei due suoi figli di quattro e sei anni non ha saputo dare una risposta.

Inizialmente, si è parlato di una lite, ma il 30enne ha smentito questa circostanza. Infatti, non ci sarebbe stata nessuna discussione tra Eleonor Toci, 24 anni, la vittima, e il marito. L’uxoricida avrebbe strangolato la donna mentre questa dormiva.

Parlando con il difensore di Lulzim Toci, questi ci ha descritto il suo assistito come una persona non centrata, con evidenti difficoltà e un pregresso di problemi psicologici che erano già in cura quando si trovava in Albania.

Toci è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, ma si è dovuto recare in ospedale per un malessere. Quando uscirà dalle strutture ospedaliere potrà essere trasferito in carcere.