Uccisa a 25 anni da un’auto, condannato l’uomo che ha investito Debora

GRICIGNANO D’AVERSA – E’ stato condannato a tre anni e quattro mesi per omicidio stradale, Giovanni Vitiello. L’uomo alla guida dell’auto che nel marzo 2017 investì Debora Menale e ne provocò la morte. Così hanno decretato i giudici del tribunale di Napoli. Il conducente dell’auto non si era fermato dopo l’incidente ed aveva fatto perdere le sue tracce, ma nelle ore successive si consegnò ai carabinieri di Villaricca insieme al suo legale, confessando di aver investito ed ucciso la povera Debora Menale. L’investitore venne indagato per omicidio stradale ed omissione di soccorso.