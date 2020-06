Uccisa per il furto di una gallina, salma restituita ai parenti

SESSA AURUNCA – Il corpo di Verginica Vinatoru, 51 anni, rumena, trovata morta nel fiume Garigliano, sarà sepolto nel cimitero di Sessa Aurunca. La famiglia ha fatto sapere di non avere i soldi necessari al trasferimento in Romania, suo paese d’origine. La donna fu trovata cadavere lo scorso 10 ottobre a Sessa Aurunca, nel fiume Garigliano. La salma fu identificata dopo alcuni mesi. Ad uccidere Verginica era stato il suo ex datore di lavoro che l’avrebbe sopresa a rubare una gallina. L’imprenditore, originario di Minturno, potrebbe finire sotto processo.