Uccise un carabiniere e ne ferì un altro. Ergastolo per il killer di Vincenzo Di Gennaro

CASERTA – Massimo della pena per Giuseppe Papantuono, il 65enne di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, imputato per l’omicidio del maresciallo dei carabinieri, Vincenzo Di Gennaro, ucciso il 13 aprile 2019 nella cittadina garganica durante un normale servizio di controllo del territorio e dove rimase ferito anche il collega dell’uomo Pasquale Casertano, 28enne di Caserta. Oggi, dopo una lunga camera di consiglio, circa quattro ore, il Tribunale di Foggia (presidente Mario Talani, relatrice Flavia Accardo) ha emesso la sentenza di primo grado nei confronti del pregiudicato cagnanese, condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi.

Accolte, dunque, le richieste dell’accusa (pm Laura Simeone e Ludovico Vaccaro). Papantuono è stato condannato anche a pesanti risarcimenti per il tentato omicidio del militare Pasquale Casertano che quella mattina era di pattuglia insieme alla vittima e verso i familiari di Di Gennaro.