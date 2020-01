Ucciso dal treno in corsa. Sospesa la circolazione ferroviaria per più di due ore

CASERTA – Tragedia stamattina lungo la tratta ferroviaria Roma-Napoli via Formia, con ripercussioni anche in provincia di Caserta.

Dalle 5.50 la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata in seguito all’investimento di una persona sui binari all’altezza della stazione di Sant’Antimo. La persona è deceduta dopo essere stata travolta dal treno in corsa. Quattro treni sono stati parzialmente cancellati, uno completamente. La linea ferroviaria è stata riattivata solo pochi minuti prima delle 8 di questa mattina per permettere l’intervento dell’autorità giudiziaria per i rilievi del caso. La circolazione è stata riattivata su un solo binario, a senso unico alternato, fra Aversa e Casoria con ritardi fino a 60 minuti.