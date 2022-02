Ucraina, a CASERTA presidio delle associazioni per dire “no” alla guerra

CASERTA – Nel giorno in cui ha inizio il conflitto armato in Ucraina, diverse associazioni saranno in presidio a Caserta per dire ‘no’ alla guerra. L’iniziativa simbolica è prevista alle 17:30 all’esterno della Prefettura, su input della Cgil di Caserta, al quale hanno aderito numerose realtà territoriali come Libera, Legambiente, Arcigay e il Comitato don Peppe Diana. “La vita, la sicurezza e il benessere di milioni di persone sono concretamente messe a rischio da questa escalation. Il governo Italiano, gli Stati membri e alle istituzioni dell’UE si impegnino in una iniziativa di neutralità attiva per ridurre la tensione e promuovere un accordo politico tra tutte le parti“, da sapere la Cgil.