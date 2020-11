UFFICIALE. COVID. Il ministro ha firmato: la CAMPANIA resta in ZONA GIALLA

ROMA – Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria in fascia arancione, la provincia autonoma di Bolzano in zona “rossa” così come già anticipato dal presidente della Provincia stessa nei giorni scossi. E’ quanto si legge nell’ordinanza appena firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza in attuazione del Dpcm del 3 novembre scorso. La Campania resta quindi in fascia gialla, corrispondente a un rischio inferiore.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente: