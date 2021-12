CASERTA – Anziano investito pochi minuti fa nella centralissima Via Roma a Caserta mentre stava attraversando la strada. Alla guida dell’auto, una Fiat Panda, un coetaneo della vittima il quale si sarebbe fermato per un breve istante per poi riprendere subito la marcia e far perdere, almeno al momento, le proprie tracce. L’uomo, soccorso dai passanti, appare cosciente. Allertati i sanitari del 118.