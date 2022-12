26enne minaccia il suicidio alla stazione ferroviaria di CAPUA

Ecco i particolari della vicenda

AGG. ORE 18.45 – Emergono altri particolari su quanto accaduto oggi pomeriggio nella stazione di Capua. Il protagonista del fatto, come già scritto, ha 26 anni ed è di Aversa. Si trovava in stazione per motivi non chiari. Probabilmente aveva raggiunto il luogo viaggiando su un convoglio, dal quale è sceso per poi minacciare il suicidio. E’ stato però intercettato dalle forze dell’ordine e bloccato dal commettere il gesto estremo. Affidato alle cure dei sanitari del 118, è stato condotto all’ospedale Moscati di Aversa per essere sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio.

CAPUA – Sono attimi di paura a Capua. Alla stazione infatti un ragazzo di 26 anni minaccia di volersi suicidare, lanciandosi sotto ad un treno.

Seguiranno

aggiornamenti.