CASAL DI PRINCIPE – I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in via Fiume a Casal di Principe. Dalle prime notizie che ci giungono i caschi rossi sono entrati in un appartamento sfondando la porta. All’interno è stato trovato il corpo senza vita di uomo di 75 anni con un vistoso taglio sulla guancia.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI