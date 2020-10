ULTIM’ORA CORONAVIRUS. Migliaia di manifestanti in piazza a Napoli contro il Dpcm. Il corteo raggiunge palazzo Santa Lucia

REGIONALE – “In pace alla Regione”, “libertà” e “corteo” urlano i cittadini scesi in piazza a Napoli per contestare alcune disposizioni dell’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte e delle recenti ordinanze regionali del governatore campano Vincenzo De Luca. Un gruppo di manifestanti si è avvicinato alle forze dell’ordine alzando le mani per chiedere di raggiungere la sede della Regione Campania che dista poche centinaia di metri dal luogo della protesta. Uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza sono schierati in tenuta anti sommossa davanti all’accesso di via Cesario Console, la strada che da piazza del Plebiscito conduce a palazzo Santa Lucia.

Alle categorie già presenti in piazza del Plebiscito si sono aggiunti anche artisti e ballerine, gestori di centri sportivi e scuole di ballo, lavoratori precari e associazioni Lgbt. In piazza ci sono alcune migliaia di persone con megafoni e decine di striscioni. “Fateci passare e raggiungere la Regione. Vogliamo legittimamente manifestare pacificamente”, dicono alcuni dei contestatori. Alcuni espongono dei cartelli con la scritta “Non siamo negazionisti”.