ULTIM’ORA. DRAMMA A CASERTA. Bambino di 11 anni in monopattino si scontra con una moto. Ora è grave all’ospedale

CASERTA – Un vero e proprio dramma si è consumato in via Cima, nella frazione di Garzano, a Caserta.

Un monopattino guidato da un bimbo di 11 anni, S.D.B., si è scontrato contro una moto che sopraggiungeva. Sul posto sono piombate le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118.

Un soccorso che purtroppo è stato segnalato come codice rosso. Non si possono ancora stabilire l’entità delle ferite dell’undicenne, ma l’arrivo sul posto anche dell’ambulanza rianimativa fa temere per le sue condizioni.

Per lui un trauma cranico la cui entità dovrà essere stabilita dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, nel quale è stato trasportato.

Nel corso dell’incidente è rimasta ferita anche R.N., ragazza 16enne che ha rifiutato il trasporto al San’Anna e San Sebastiano.