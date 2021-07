ORE 14.38 ESCLUSIVA. E’ ufficiale: Maria Antonietta Troncone è il nuovo Procuratore della Repubblica ad Aversa-Napoli Nord

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ora è ufficiale: Maria Antonietta Troncone è il nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aversa-Napoli Nord. E’ stata nominata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura pochi minuti fa.

Già nei mesi scorsi il nome del Procuratore Troncone era saltato fuori in una fase di ridefinizione delle procure. In quell’occasione c’era stato un voto in una delle commissioni del Csm in cui i componenti si erano pronunciati su tre candidature: quella dell’allora coordinatore della Dda Frunzio, poi purtroppo deceduto a causa del Covid, quello della Troncone e quello del Procuratore della Repubblica di Tivoli.

La prematura dipartita di Frunzio aveva bloccato tutto il meccanismo che oggi ha trovato una sua definitiva soluzione con la nomina della Troncone. Al momento non si possono fare ancora previsioni su chi verrà a sostituirla a Santa Maria Capua Vetere ma vi terremo sicuramente informati.