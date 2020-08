ULTIM’ORA H. 18:45 ESCLUSIVA. Sospeso il piano di dimensionamento scolastico della città di CASERTA. E’ quello che Marino stravolse approfittando di un viaggio all’estero dell’assessore

CASERTA – Dobbiamo fare un po’ di ordine in questa storia del ricorso e dei ricorsi al Tar contro il piano di dimensionamento scolastico realizzato dal Comune di Caserta, con un vero e proprio blitz del sindaco Carlo Marino che, approfittando di un viaggio all’estero dell’allora assessore alla pubblica istruzione Mirella Corvino, ne cambiò sostanzialmente la struttura.

Per cui, questa notizia la dovremo dare più tardi meglio, in maniera più precisa e articolata. Per il momento, però, va data la notizia che quel blitz fatto alle spalle della Corvino che al ritorno da quel viaggio in Germania dove si recò per rendere visita a sua figlia che lì lavora, è stato neutralizzato dal Tar della Campania che pochi minuti fa ha reso noto di aver accolto il ricorso presentato, se non andiamo errati da alcuni documenti, sospendendo, in attesa dell’udienza di merito, gli effetti del piano di dimensionamento.

L’atto amministrativo sospeso dovrebbe essere quello della Regione Campania. Più tardi vi diremo anche cosa resta in vigore nelle more della decisione di merito. Questo è importante per capire bene anche come si inserisce eventualmente la vicenda della scuola De Amicis, aggregata alla Giannone.

A più tardi.