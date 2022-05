ULTIM’ORA. Incidente stradale sulla Domiziana. Scooter contro auto: 2 ragazzi feriti

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Incidente stradale avvenuto poco fa sulla Domiziana altezza supermercato Despar. Uno scooter con a bordo due ragazzi ha impattato contro un’auto con a bordo una donna, durante una manovra di svolta. Sul posto si è immediatamente precipitato un equipaggio del 118 intervenuto in codice rosso e prestando la massima assistenza . Illesa l’automobilista mentre i due giovani sono stati trasportati in codice giallo presso la Clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno. Sul sinistro stradale è intervenuta una pattuglia del Reparto Territoriale di Mondragone, per tutti i rilievi del caso.