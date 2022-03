PONTELATONE – Incidente stradale in via Ponte Pellegrino a Pontelatone. Due feriti. Per cause ancora in fase di accertamento, ma non è esclusa l’elevata velocità, una Fiat Punto di colore bianco, sulla quale viaggiavano un uomo e una donna, è uscita fuori strada andandosi a schiantare contro un albero. Sul posto i carabinieri della stazione di Capua e i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la donna dalle lamiere affidandola alle cure dei sanitari.