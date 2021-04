CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Incidente mortale accaduto poco fa a Baia Verde. A perdere la vita un ragazzo del posto di 16 anni F. M. travolto in sella alla sua moto da un’auto in corsa, con a bordo degli extracomunitari. Un impatto fatale avvenuto attorno alle 17.45 che non gli ha dato scampo, per cui ogni tentativo di rianimazione da parte dell’equipaggio del 118, è stato vano. Sul posto sta operando una pattuglia della Polizia di Stato per tutti i rilievi del caso.