ULTIM’ORA. Malore in casa mentre è sola: vigili del fuoco e 118 sul posto

Seguiranno aggiornamenti

AGG. ORE 17.55 Fortunatamente si è scongiurato il peggio. La signora ha risposto ai vigili del fuoco intervenuti presso al sua abitazione dopo segnalazione di alcuni familiari in quanto da qualche ora non riuscivano a mettersi in contatto con questa.

CASAGIOVE – I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta stanno intervenendo in questo momento, con l’ausilio dei sanitari del 118, in via Torino a Casagiove. Non si hanno notizie, da qualche ora, di una persona residente nella zona che al momento della richiesta di soccorso risulta chiusa in casa senza rispondere ai familiari.