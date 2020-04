ULTIM’ORA MARCIANISE. Muore un uomo positivo al Covid-19

pMARCIANISE – È purtroppo giunta la comunicazione ufficiale dell’Unità di Crisi della Regione

Campania del decesso di un cittadino di Marcianise, positivo al Covid-19 e ricoverato



presso una struttura specializzata poiché affetto da specifica sintomatologia.Nei confronti di coloro che avevano avuto contatti con la signora erano già stateadottate le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, tra cui la quarantenaobbligatoria, l’osservazione e i prelievi per i tamponi.Il Commissario Straordinario e l’Amministrazione tutta esprimono il loroprofondo cordoglio e la loro sincera vicinanza alla famiglia della vittima e partecipanoall’immenso dolore dei familiari e a quello dell’intera cittadinanza per la grave perdita.Si ricorda che la recente tendenza al rallentamento del contagio è dovutaesclusivamente ai comportamenti responsabili e alle cautele adottate da ognuno di noi.Pertanto, più forte è l’invito che si rivolge affinché ognuno si attengascrupolosamente alle norme governative finalizzate alla riduzione del contagio, e ancorapiù stringenti saranno i controlli sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine.È necessario evitare di uscire dalla propria abitazione, se non per motivi diassoluta necessità e rispettare rigorosamente il divieto di assembramento e le distanzeminime tra le persone!