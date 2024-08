ULTIMORA MARCIANISE. “C’è stato uno sparo!” nel Centro Commerciale Campania: scappano tutti

Una lite di coppia è degenerata. Un uomo ha colpito violentemente sua moglie, poi ha riversato la sua violenza contro le persone che cercavano di intervenire per difenderla

MARCIANISE – Le notizie sono ancora confuse e frammentarie. Quel che è certo è che una fiumana di gente si è riversata fuori dal Centro Commerciale Campania pochissimi minuti fa, intorno alle 19:30, in seguito a quella che è stata descritta come una “sparatoria”.

In realtà, pare che di sparo non ce ne sia stato nessuno, ma che si sia trattato di un forte rumore scambiato per un colpa di pistola.

Testimoni raccontano di aver visto un uomo litigare con sua moglie e colpirla violentemente. Contro chi cercava di intervenire, per difendere la donna e sedare la lite, l’uomo si è scagliato con altrettanta violenza. È successo al primo piano, nei pressi della pizzeria “Fratelli La Bufala”

Sarebbe stato il forte rumore di un secchio della pattumeria in alluminio caduto sul pavimento, da qualcuno scambiato per uno sparo, ad innescare un clamoroso fuggi-fuggi tra le persone che, in un ordinario sabato pomeriggio di shopping, affollavano le corsie del centro commerciale.

Seguiranno aggiornamenti.

IL VIDEO: https://www.tiktok.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%4019_65room%2Fvideo%2F7409359473388621088%3F_r%3D1%26_t%3D8pL01hyva2z&lang=en&enter_method=mandatory