ULTIMORA MARCIANISE UFFICIALE: Nuovo caso di coronavirus. È una donna

MARCIANISE – Si informa la cittadinanza che le autorità sanitarie dell’A.S.L. di Caserta hanno comunicato ufficialmente la positività al Covid-19 di un tampone effettuato ad una cittadina di Marcianise.

Si tratta di una donna che, in assenza di sintomi specifici e nel corso di accertamenti sierologici per altre patologie, ha praticato anche il test rapido al coronavirus, risultato però positivo. Pertanto, come la prassi sanitaria prescrive, sono stati effettuati i tamponi sia a lei che ai suoi familiari. Dei tamponi, l’unico con esito positivo riguarda proprio la signora, mentre quelli dei familiari sono risultati tutti negativi.

Sono state già adottate le misure cautelari previste dai protocolli governativi e l’interessata, anche se non presenta sintomi e gode di buona salute, è stata posta in quarantena obbligatoria e sotto osservazione.

Si ritiene opportuno evidenziare quanto sia importante, anche nell’attuale fase di evoluzione del contagio, che ognuno adotti un comportamento responsabile, evitando assembramenti, curando costantemente l’igiene delle mani, indossando correttamente la mascherina e mantenendo la distanza sociale di almeno un metro dagli altri.