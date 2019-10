ULTIM’ORA MARCIANISE. Va a fuoco un appartamento di via Busacca. Strada chiusa al traffico

MARCIANISE (M.C.V.) – Pauroso incendio in via Busacca al civico 26. Le fiamme, altissime, si sono sviluppate per cause ancora in via di accertamento, in un appartamento al quinto piano. Mura annerite e significativi danni. Sembra che la casa fosse occupata da alcuni giovani stranieri, ma non si registrano feriti. Mentre si sa che sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco di Marcianise che stanno ancora operando. Al momento la strada è stata interdetta al traffico veicolare per danni allo stabile.