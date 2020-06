MONDRAGONE – E’ stato intercettato e portato in caserma l’uomo di nazionalità bulgara che, questo pomeriggio, mentre i cittadini mondragonesi manifestavano sotto i palazzi Cirio, ha lanciato una sedia dal suo balcone nel momento più concitato della protesta, ferendo un agente di polizia. Gli uomini dell’Arma hanno faticato non poco per riuscire a caricarlo in auto, mentre i rom dai balconi continuavano ad inveire contro gli italiani e le forze dell’ordine impegnate nel fermo.