AGG. ULTIM’ORA. LA FOTO. Coltellate in centro città. Ecco chi è l’uomo ferito e cosa è successo sul corso

Possiamo analizzare meglio i fatti, spiegando cosa è successo in questi minuti

AGG. 19.10 – SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dopo alcuni minuti possiamo darvi maggiori informazioni sull’accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, su corso Aldo Moro, a Santa Maria Capua Vetere.

Partiamo dalla persona ferita. Si tratta di CL.CA., quarantenne di Santa Maria Capua Vetere, fratello di un parcheggiatore molto conosciuto nella città del foro. L’uomo sarebbe stata aggredito e accoltellato alla gamba al termine di una discussione sfociata in violenza avuta con due soggetti stranieri, a quanto pare albanesi, secondo quanto è stato descritto dai presenti.

Pare una lite senza gravi cause e conseguenze, ma dobbiamo ricordarci del terribile fine anno della città, con l’omicidio Nebbia, avvenuto a Capodanno, e la violenta lite avvenuta solo una settimana prima, il 24 dicembre. Quindi, onestamente non possiamo ritenere impossibile, assurdo che non ci siano motivazioni che vadano oltre il “futile”, qualche parola di troppo alla base di un accoltellamento come quello avvenuto pochi minuti fa.

L’aggressione è avvenuta non distante dal bar Marino ed è lì che CL.CA. è stato aiutato e soccorso da alcuni passanti.

Quella che sembrava un’iniziale fuga, a seguito della accoltellamento, si è rivelata in realtà un allontanamento per recarsi all’ospedale.

Infatti, i sanitari del 118 non hanno trovato il 40enne all’interno del bar. Sul posto sono arrivati i carabinieri ed è intervenuta anche la polizia di Santa Maria Capua Vetere, con gli agenti che hanno parlato con le persone presenti in quei concitati momenti.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È arrivata un’ambulanza all’esterno di un bar, lungo Corso Aldo Moro, a Santa Maria Capua Vetere, a seguito di una chiamata per una rissa con accoltellamento.

Probabilmente, non si trattava una ferita mortale, visto che la vittima del fendente è scappata via a bordo di una grossa auto, dopo l’arrivo arrivare i lampeggianti blu.