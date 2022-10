MOVIDA VIOLENTA A S. MARIA C.V. Rissa all’Anfiteatro, esploso colpo di pistola: due feriti

Seguiranno aggiornamenti

AGG. ORE 23.40 – E’ di due feriti, uno ad una gamba con un colpo di arma da fuoco e uno alla testa con un’ascia, residenti entrambi alle vicine palazzine Iacp a Santa Maria Capua Vetere, il bilancio della rissa, degenerata poi in sparatoria, avvenuta questa sera poco dopo le 22.30 nei pressi dell’Anfiteatro Campano. Soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, non sarebbero in pericolo di vita. Tensione in citt√†.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di paura si sono vissuti pochissimi minuti fa nei pressi dell’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere. Ci riferiscono dell’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco e di un uomo ferito a terra. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il ferito √® stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Caserta.