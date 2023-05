TRAGEDIA. Schianto violento tra un tir e un auto. Muore giovane alla guida

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tragico aggiornamento sull’incidente di cui abbiamo dato notizia questa mattina (LEGGI QUI) .

È morto il giovane alla guida dell’utilitaria, vittima del grave incidente stradale in A1 nel tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord.

L’impatto è stato tremendamente violento e il per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lunghe code di traffico in direzione Napoli.