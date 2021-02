ULTIM’ORA. Shock nel parcheggio del centro commerciale. Identificato l’uomo carbonizzato in auto. ECCO CHI E’

REGIONALE – Il cadavere semicarbonizzato di un uomo e’ stato scoperto in un’auto data alle fiamme trovata nel parcheggio del centro commerciale “Alle Porte di Napoli” ad Afragola, in provincia di Napoli. Si tratterebbe di Andrea Baldi, noto imprenditore, attivo nel settore ottica, e residente in provincia. L’uomo, a quanto si è appreso, avrebbe preso questa mattina la Jeep a noleggio in una città limitrofa. Non si sa se avesse un appuntamento o se sia stato raggiunto da uno o più sicari. L’ipotesi dell’omicidio resta quella presa in considerazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, allertati da una guardia giurata che ha segnalato la presenza di una persona riversa all’interno dell’auto parcheggiata. Gli agenti hanno accertato che si trattava di una persona ormai deceduta. Si attende ora l’intervento del medico legale per stabilire le cause del decesso. Non si esclude, al momento, che l’uomo possa essere stato torturato.