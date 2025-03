ULTIM’ORA. Ucciso operaio padre di due figli: travolto da un camion nel deposito dei Caturano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – Tragedia a Maddaloni, in via Libertà, dove si è consumato un incidente, una fatalità, almeno in apparenza, che ha portato alla morte di un operaio sui quarant’anni, papà di due figli piccoli, che lavorava nel sito di proprietà della nota famiglia imprenditoriale dei Caturano.

L’uomo, al lavoro nella sede della Caturano Autotrasporti, sarebbe stato investito fatalmente da un mezzo pesante, un autoarticolato che stava facendo manovra in retromarcia.

Nonostante l’immediata chiamata ai sanitari del 118 e il rapido intervento dell’ambulanza, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo