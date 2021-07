+++ ULTIM’ORA +++ VIDEO E FOTO LIVE. Bomba chimica nei cieli del Casertano. A fuoco capannone industriale della CI.DA. a SAN MARCO EVANGELISTA

SAN MARCO EVANGELISTA – Si tratta del capannone della CI.DA. (ex Nestlè) che si trova nella zona industriale tra San Marco Evangelista e San Nicola la Strada, ad aver preso fuoco. Sul posto, dove c’è il nostro collega Luigi Repola, si parla di alcune esplosioni che hanno innescato il fuoco che, nonostante l’arrivo dei vigili del fuoco, non arranca ed anzi, sembra si stia alimentando di minuto in minuto. Le persone che si trovano in zona, stanno avendo difficoltà a respirare e forte irritazione agli occhi.

Abbiamo la possibilità di mostrarvi anche alcuni scatti ravvicinatissimi del lavoro dei caschi gialli, proprio a ridosso del capannone.

SAN MARCO EVANGELISTA – E’ di questi minuti la notizia di una gigantesca colonna di fumo nero e denso che si erige altissima ricoprendo tutta la zona industriale di San Marco Evangelista, San Nicola la Strada e Marcianise. Dalle prime notizie che ci giungono sembrerebbe che a prendere fuoco sia un capannone di un’azienda che produce caffè. Ma saremo più precisi nel prossimo aggiornamento.

