Umiliata, picchiata e stuprata dall’ex marito: 49enne condannato

Il sostituto procuratore Gerardina Cozzolino aveva richiesto una condanna a 7 anni di reclusione

BELLONA – Condanna a tre anni e sette mesi per G.M., 49enne di Bellona, finito davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta dal giudice Sergio Enea con a latere i giudici Giuseppe Zullo e Norma Cardullo, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per maltrattamenti contro l’ex moglie, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione.

G.M. aveva un atteggiamento umiliante nei confronti della donna. Geloso di questa, la umiliava in pubblico e la pedinava, oltre a picchiarla ed insultarla. Nel corso dell’udienza precedente fu la mamma della donna a raccontare quanto accadeva quotidianamente alla figlia.

Una sera del mese di aprile del 2016 si è reso responsabile di un episodio di violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna. Un orrore raccontato dalla vittima alla madre ma anche a due amiche, che escusse hanno confermato il racconto e riferendo di quotidiani insulti, schiaffi sulla nuca e lo stato di infelicità della vittima. Le parti offese si sono costituite parti civili rappresentate dall’avvocato Giuseppe Conte. L’imputato è difeso dall’avvocato Filippo Barberi Spirito.