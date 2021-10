Un altro lutto in città: Anna Maria muore a soli 47 anni

FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) Ennesimo lutto affligge la comunità, giovane madre va via troppo presto. Oggi una notizia sconvolge tutti, dopo il decesso prematuro di Tiziana Menale, 42 anni, scompare a soli 47 anni anche Anna Maria Pellegrino, madre di figli. La donna molto conosciuta e apprezzata in paese, prematuramente lascia questa terra, addolorando tutti. I funerali si terranno oggi alle 17 presso la Parrocchia Santa Maria dell’Arco a Frignano. Ormai ogni giorno è un bollettino di guerra, giovani madri che troppo presto lasciano i propri cari, le famiglie nel dolore più totale. Una bellissima e gentile donna ora non c’è più. Tanti i messaggi di addio e cordoglio che stanno giungendo alla famiglia.