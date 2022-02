Un casertano da Paolo Bonolis ad “Avanti un altro”. Arriva in finale ma “scivola” sull’ultima domanda

CASERTA – Stasera al gioco finale di “Avanti un altro”, varietà pre-serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, ha partecipato Domenico Leone di Caserta. Dopo aver risposto correttamente ad una serie di domande, si è laureato campione di giornata, arrivando alle domande finali a ad un montepremi che ha raggiunto quota 29.000 euro. Ma non è riuscito ad aggiudicarsi quei soldi. La memoria lo ha tradito sulla domanda ‘chi lascia la via vecchia per quella nuova‘ alla quale ha risposto in maniera corretta, l’opposto di quanto previsto dalle regole del gioco. Domenico ha anche salutato tutta Caserta e i casertani quando, al momento di presentarsi, è stato accolto da Paolo Bonolis e dal maestro Luca Laurenti.