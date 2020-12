CASERTA – Una vincita è una vincita, anche se esigua. Sono stati due, in Campania, i cinque al SuperEnalotto nell’ultimo concorso di lunedì 7 dicembre. Hanno centrato la vincita un giocatore di Carinaro e uno di Pollena Trocchia.

6.354,36 euro ciascuno, vinti nel primo caso presso la caffetteria Belle Vue in via Casignano 31, nel secondo nel bar La Mimosa in via Calabrese 23.