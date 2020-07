Muore per un infarto improvviso Gioacchino Cimmino, l’uomo dello Slalom di Caserta Vecchia

Un malore, durante l’organizzazione di un evento motoristico, ha provocato la morte del 73enne

CASERTA – Un infarto ha improvvisamente portato via Gioacchino Cimmino, 73 anni. Presidente dell’ASA Motor Sport e docente in pensione, è spirato mentre, come sempre, stava dedicando il suo tempo ai motori. Un malore, come detto, durante l’organizzazione di un rally a Frosinone.

Cimmino è stato per anni direttore dello “Slalom di Caserta Vecchia”, gara di slalom in salita che vedeva come circuito, di una lunghezza di ben 3,5 chilometri, la zona tra Mezzano e Caserta Vecchia.