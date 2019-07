Un infarto si porta via Biagio, padre e marito 50enne

PARETE (Christian e Lidia de Angelis) – Lutto in paese, un infarto ha provocato la morte di Biagio Cantone, padre e marito.

L’uomo aveva solo 50 anni e ieri sera un infarto lo ha costretto ad accasciarsi per il forte dolore al petto, nonostante i soccorsi Biagio non c’è l’ha fatta, lasciando tutti sconvolti per la sua dipartita prematura.

Cantone era un dipendente di Acea, azienda leader nel settore dell’energia e dell’acqua. Lascia la moglie e i due figli piccoli Elena e Arcangelo. I funerali si terranno domani a Parete. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.