Un liceo aversano nella finale del concorso “Mad for Science”, promosso dalla DiaSorin

AVERSA – I licei “Enrico Fermi” di Aversa, “Italo Calvino” di Genova, “Filippo Lussana” di Bergamo, “Laurana-Baldi” di Pesaro Urbino, “Failla Tedaldi” di Castelbuono (Palermo), “Filippo Buonarroti” di Pisa, “Leonardo da Vinci” di Trento e “Giovanni Battista Ferrari” di Este (Padova) sono gli 8 istituti finalisti, che si contenderanno il 14 ottobre prossimo, a Torino, la vittoria della quarta edizione, la seconda a livello nazionale, del Concorso “Mad for Science”. L’iniziativa, promossa da DiaSorin tra tutti i 1.600 Licei scientifici italiani, mette in palio premi in denaro per il rinnovamento del laboratorio di scienze della propria scuola, chiedendo ai partecipanti di elaborare percorsi laboratoriali relativi ai 3 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda Onu 2030 scelti come filo conduttore per questa edizione del concorso.

“Sono positivamente colpito dalla qualita’ dei progetti degli 8 licei che, tra tutti quelli che hanno partecipato alla seconda fase del Concorso, accedono ora alla finalissima. Questo conferma – commenta Carlo Rosa, Ceo del Gruppo Diasorin – l’interesse dei nostri giovani e degli insegnanti che li guidano nel mondo della scienza e della ricerca, che come ci ha insegnato anche la recente pandemia, rappresentano le leve strategiche per il futuro per il nostro Paese. Noto con soddisfazione che le scuole finaliste provengono da 8 regioni diverse e cio’ ancora una volta mostra come la passione per la scienza nel nostro Paese non abbia confini ne’ soffra di differenze geografiche, ma rappresenti un patrimonio comune da sostenere e far crescere“.

“Posso affermare – aggiunge Assunta Croce, Corporate Scientific Communication Manager di Diasorin – che abbiamo gia’ due vincitori: la passione per la scienza e la curiosita’ di scoprire il mondo. Questi sono gli elementi che accomunano le scuole in gara e allo stesso tempo le avvicinano al modo di procedere di tanti scienziati“. I primi due licei classificati verranno premiati con l’implementazione del biolaboratorio rispettivamente per un valore di 75.000 euro e 37.500 euro per l’acquisto degli strumenti e dei reagenti necessari per realizzare il progetto. La Giuria assegnera’ anche lo speciale “Premio Ambiente” pari a 12.500 euro per la scuola che avra’ meglio integrato il concetto di sostenibilita’ ambientale nel proprio progetto. In questa edizione viene inoltre introdotto il premio Finalisti pari a 10.000 euro per tutti i licei che hanno avuto accesso alla finalissima ma non si saranno classificati nelle prime tre posizioni.