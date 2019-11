Un materasso si scuce e si rovina. E’ guerra legale tra una professionista casertana e la Eminflex

VILLA LITERNO (t.p.) – Professionista compra due materassi da una nota ditta super pubblicizzata in Tv ma rimane delusa per la disavventura.

Secondo quello che C. S. di Villa Literno, scrive su facebook, uno dei due materassi, sarebbe uscito, come si suol dire, “col difetto”, essendosi scucito. Da gennaio ad oggi avrebbe contattato più volte con mail e telefonate la Eminflex, ricevendo risposte solo da pochi giorni. La Eminflex ha chiesto l’invio di fotografie, che l’acquirente avrebbe spedito. A questo punto, la nota azienda di materassi, avrebbe risposto alla professionista di Villa Literno che non esistono le condizioni per un rimborso di garanzia, visto che questa non si applica quando “i difetti sono originati dall’utente finale.“

In poche parole, la Eminflex sostiene, dal suo punto di vista, che la scucitura non è frutto di un difetto di fabbricazione, ma è addebitabile alla responsabilità di chi il materasso ha comprato.

L’acquirente, però, pare non si voglia dare per vinta e preannuncia che si rivolgerà all’associazione nazionale per la tutela dei consumatori.